За час ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 16 снарядов калибром 155 мм

ВСУ продолжают наносить удары по мирным кварталам Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за час три раза открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив порядка 16 снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 10:05 зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка с позиций украинских боевиков, расположенных в Ласточкино. По району было выпущено пять снарядом калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что обстрел района возобновился также в 10:15 и 11:35. Всего за час было выпущено 16 артиллерийских снарядов.

Напомним, что за сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя, один мужчина погиб. Всего по региону было выпущено 88 различных боеприпасов.

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