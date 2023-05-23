Украинские боевики ранили двух мирных жителей в Ясиноватой

В результате обстрела ранены два мирных жителя Ясиноватой (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ясиноватой, в результате чего ранения получили два мирных жителя — мужчина и женщина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

— В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая ранение получили мужчина 1975 и женщина 1978 годов рождения. Берегите себя и своих близких, — отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что в обстрелы города были зафиксированы около 11:05 и 11:45. По Ясиноватой было выпущено 11 снарядов калибром 155 мм с позиций украинских боевиков, расположенных в Орловке.

Напомним, что ранее обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка. За час ВСУ выпустили по нему порядка 16 боеприпасов натовского калибра. Обстрел района велся с позиций боевиков, расположенных во временно оккупированном Ласточкино.

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