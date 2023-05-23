В результате варварского обстрела Петровского района Донецка пострадал мужчина

Петровский район Донецка вновь подвергся варварскому обстрелу со стороны ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Мужчина получил ранения в результате варварского обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела Петровского района по улице Петровского ранения получил мужчина 1985 года рождения, - проинформировал он.

Сообщается, что раненого уже госпитализировали в больницу.

- Пострадавший доставлен в травмпункт городской больницы № 14, - заявил Кулемзин.

Напомним, ранее стало известно, что двое школьников получили ранения при обстреле украинскими войсками территории школы № 77 в Кировском районе Донецка. Во время артобстрела во дворе учебного заведения находились люди, при первых же взрывах они смогли укрыться в здании. Однако пострадали дети. Сегодня в 254 школах региона прозвенел Последний звонок. Учебный год завершился для 153 тысяч школьников в ДНР.

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