ВСУ вели огонь из натовского вооружения: опубликованы фото последствий обстрела центра Донецка в пасхальную ночь

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

В пасхальную ночь украинские вооруженные формирования обстреляли центр Донецка, под удар попал, в том числе, и район Кафедрального собора столицы Республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боевики киевского режима вели огонь по мирному населению с применением натовского вооружения.

Огонь велся с района населенного пункта Невельское. Фото: СЦКК ДНР

- Во время всенощного Пасхального богослужения противник нанес варварский, массированный удар по району Кафедрального собора столицы из реактивных систем залпового огня со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Невельское, с применением осколочных ракет JROF-HEAP (1050 ромбовидных осколков) калибром 122 миллиметров, произведенных в Словакии и переданных Украине странами, входящими в блок НАТО.

В результате обстрела по улице 50-летия СССР погибла женщина 1966 года рождения.

Ранения получили семь мирных жителей – трое мужчин 1961,1965 и 2002 годов рождения и четыре женщины 1953, 1967, 1947 и 1945 годов рождения.

Также зафиксированы разрушения гражданских объектов по 17 адресам. Повреждены четвертая горбольница, детский садик №13, жилые дома№ 162, 165, 167 и общежитие № 5 ДонНТУ по улице Челюскинцев; детский сад №294, торговые объекты на территории рынка «Центральный» по бульвару Шевченко; 6-й учебный корпус ДонНУЭТ, многоквартирный жилой дом №155 «в» и торговые объекты и аптечные пункты по улице 50-летия СССР; школа №22 и частные жилые №12, 14 по улице Зеленой; многоквартирный жилой дом №42 по улице Ватутина и многоквартирный жилой дом №5 по улице Генерала Антонова; также зафиксированы попадания на территорию парковой зоны по улице Артема.

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

В связи с обстрелом центральной части Донецка в пасхальную ночь временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление.

- Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Твари и нелюди! Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей, - написал руководитель региона в своем официальном телеграм-канале.

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району 20 ракет из РСЗО. Фото: СЦКК ДНР

В одном из популярных донецком телеграм-канале разместили благодарность священнику Свято-Андреевского Храма за спасение прихожан во время обстрела со стороны ВСУ в пасхальную ночь.

- Храм находится рядом Собором в центре Донецка, который подвергся обстрелу 16 апреля, во время ночной пасхальной службы. В момент прилетов Батюшка быстро среагировал, всех попросили спуститься в подвал – сначала женщины и дети… Он до последнего оставался молиться за нас, - написал прихожанин Свято-Андреевского Храма.

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