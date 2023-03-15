Донецкая муздрама показала в девяти российских городах основанный на реальных историях жителей Донбасса спектакль «Я Zнаю праVду!»

Донецкая муздрама завершила гастрольный тур. Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна завершили большой гастрольный тур по городам Российской Федерации. Труппа представила зрителям Пскова, Великого Новгорода, Старой Руссы, Лодейного Поля, Петрозаводска, Череповца, Вологды и Архангельска основанный на реальных историях жителей Донбасса спектакль «Я Zнаю праVду!».

- На мой взгляд, эти гастроли нужны были и нам, как возможность быть услышанными, так и жителям российских городов, которым важно отличать правду от многочисленных вбросов в СМИ с украинской стороны, - считает генеральный директор-художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова. - Сегодня на защиту нашей Родины встали тысячи россиян. Очень важно понимать, за что они сражаются, знать врага в лицо и не допускать сомнений в том, что он не остановится ни перед чем. Театр как нельзя лучше может донести эту правду.

Донецкие артисты показали основанный на реальных историях жителей Донбасса спектакль «Я Zнаю праVду!». Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Волкова отметила, что зритель в каждом из городов принимал артистов Донецкой муздрамы с теплом, с пониманием и высказывал искренние слова поддержки.

- Каждый город был нам рад. Это дорогого стоит. Я думаю, это тоже один из путей к приближению Победы, - подчеркнула руководитель театра.

Зритель всегда тепло принимает артистов Донецкой муздрамы. Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Зритель всегда тепло принимает артистов Донецкой муздрамы. Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Режиссер-постановщик спектакля, народная артистка Донецкой Народной Республики Алла Ульянова рассказывает, что в основу «Я Zнаю праVду!» легла книга «Война в Донбассе: Народная летопись», в которой собраны рассказы и реальные истории людей, то, что с ними происходило, лично с каждым.

- Восемь актеров, которые выходят на сцену, рассказывают чужие трагедии, но, поверьте, у каждого из нас есть и свои, - говорит Ульянова. - Наш театр обстреливался, и во время бомбежек на сцене работали актеры. Прямо в театре и жили, и прятались в подвалах. Сейчас мы на телефонах, постоянно звоним родным, узнать, как они. Это больно. Каждый день в Донбассе все новые и новые жертвы. Гибнут, получают ранения дети. Это волнует, болит, ужасает. Мы – участники всех этих событий, и мы очень хорошо знаем, с чего все началось. А та ложь, в которую Украина облекла всю эту ситуацию, мы ее просто разрушаем.

Донецкие артисты показали основанный на реальных историях жителей Донбасса спектакль «Я Zнаю праVду!». Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Алла Ульянова говорит, что в Донбассе хранят историческую память о дедах, отцах (героях Великой Отечественной войны), однако в Украине эту память начали уничтожать и уже возводят в ранг героев убийц и предателей.

- Каждый раз на сцене мы умираем и возрождаемся. Мы хотим, чтобы люди вспомнили, для чего они живут, и что самое ценное и важное – это Родина, семья, любовь друг к другу, а не уничтожение всего живого. Вот это – наша правда, - сказала режиссер-постановщик спектакля.

Донецкие артисты показали основанный на реальных историях жителей Донбасса спектакль «Я Zнаю праVду!». Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Донецкие артисты показали основанный на реальных историях жителей Донбасса спектакль «Я Zнаю праVду!». Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Народный артист ДНР Владимир Швец рассказывает, что действие спектакля происходит в подвальном помещении, и актеры не играют, как это принято, а пропускают через себя все эти истории.

- Нам не приходится что-то из себя изображать, - говорит Швец. - Мы рассказываем реальные истории, мы так живем последние девять лет. Тяжело пропускать это через себя снова и снова. Куда бы ни приехали, везде видим отклик от зрителей. Бывало, нас не отпускали со сцены, мы выходили к зрителям по семь раз.

Донецкие артисты показали основанный на реальных историях жителей Донбасса спектакль «Я Zнаю праVду!». Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Напомним, что актер Донецкой муздрамы, народный артист ДНР Владимир Швец первым в Республике был удостоен профессиональной Национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова.

Нашему артисту вручили награду - статуэтку из расписного бисквитного фарфора, изображающую Андрея Миронова в его коронной роли Фигаро и памятный диплом - за блистательное исполнение ролей на театральной сцене.

Тем временем артисты академического симфонического оркестра луганской филармонии отправились в гастрольный тур по России. Музыканты представят известные произведения русских классиков Сергея Прокофьева, Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки и других композиторов. Выступления пройдут с 16 по 24 марта в Воронеже, Старой Руссе, Великом Новгороде, Рязани, Липецке и Москве.

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