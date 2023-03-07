Министр культуры ДНР Михаил Желтяков рассказал о состоянии библиотек в Республике и их популярности

Михаил Желтяков рассказал о состоянии библиотек в ДНР. Фото: Телеграм/МikhailZheltyakov

Сегодня для библиотек Донецкой Народной Республики открываются новые возможности. Они получают максимальную поддержку от российских регионов. Здания ремонтируются, а книжный фонд обновляется. Стартовал и процесс интеграции в библиотечно-информационное пространство Российской Федерации.

И.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков рассказал в интервью «Комсомолке», что инфраструктура библиотек Республики создана в советский период и в подавляющем большинстве своем отстает от современных требований.

- Система испытывает дефицит в новых тенденциях в организации деятельности, подкрепленных новыми актуальными архитектурными и инженерными решениями, в моделировании новых пространств, позволяющих посетителям не просто комфортно проводить время за чтением книг, но и расширять горизонты своих творческих и интеллектуальных возможностей, - сказал Михаил Васильевич.

По словам Желтякова, сложившаяся ситуация с учетом боевых действий привела к тому, что большинство учреждений имеют повреждения разной степени, но так или иначе требуют восстановления.

- Согласно статистическим данным за 2022 год капитального ремонта требуют 122 библиотеки (36,1%), их число увеличилось на 47 единиц, - рассказывает глава Минкульта ДНР. - На освобожденных территориях таких библиотек – 48. В 2022 году были предприняты меры по улучшению материальной базы библиотек.

- Какие намечены планы по восстановлению библиотек?

- 19 февраля 2023 года в ходе обстрела вооруженными формированиями Украины разрушен участок покрытия кровли купольной части и свесов кровли общей площадью до 20 м² «Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской». В учреждении будут произведены временные работы по закрытию теплового контура, однако в планах на будущее запланировано восстановление данного информационного, просветительского, культурного, исследовательского, научно-методического центра Республики.

На данный момент в городах и районах Донецкой Народной Республики капитальные ремонты и восстановление муниципальных библиотек будут осуществляться преимущественно при помощи шефов-регионов Российской Федерации.

Отремонтированы центральная городская библиотека в Дебальцево, две городские библиотеки-филиалы в Снежном, Гусельщиковская сельская библиотека в Новоазовском районе, а также в стадии ремонта еще 3 учреждения (Еланчанская городская библиотека, М-Качкарская, Патриотическая сельские библиотеки), запланирован ремонт в 8 библиотеках (центральная районная библиотека, центральная детская библиотека, Безыменская, Казацкая, Заиченская, Самойловская, Саханская и Розовская сельские библиотеки).

К восстановлению библиотеки имени Крупской уже приступили. Фото: кадр из видео Телеграм/Хоценко о важном

- Какие библиотеки и в каком режиме уже работают?

- Сегодня большинство библиотек работают в онлайн-формате из-за непрекращающихся боевых действий на территории Донецкой Народной Республики.

- Сколько всего библиотек в Республике, сколько из них действующие?

В сферу управления Министерства культуры Донецкой Народной Республики входит 338 общедоступных (публичных) библиотек, из них три – республиканские, 56 – специализированные для обслуживания детей, две – для юношества, 153 – находятся в сельской местности.

Сеть общедоступных библиотек по сравнению с 2021 годом увеличилась на 94 единицы за счет библиотек освобожденных в результате Специальной военной операции по защите граждан Донецкой и Луганской народных республик, среди которых: г. Дебальцево – 3 библиотеки, г. Донецк – 2 сельские библиотеки, г. Мариуполь – 6 городских библиотек, Волновахский район – 35 сельских, поселковых библиотек, Володарский район – 14 библиотек, Новоазовский район – 6 библиотек, Першотравневый район – 17 библиотек, Тельмановский район – 11 библиотек. Все библиотеки являются действующими и осуществляют свою деятельность в очном либо в онлайн формате.

- Библиотеки популярны в Республике?

- Библиотеки Республики пользуются популярностью как среди взрослого населения, так и среди молодежи и подрастающего поколения, поскольку работа наших библиотек не ограничивается лишь выдачей книг. Сотрудники библиотек организовывают полезное и интересное времяпрепровождение для всех желающих, стараются развеять стереотипы о библиотечной деятельности, проводят мероприятия (в том числе в формате онлайн), привлекают молодежь и коллег, в разных формах рассказывают о литературных новинках, не забывают о классике и о современных российских авторах. Акции и проекты, проводимые библиотеками в настоящее время в социальных сетях, пользуются большим откликом среди пользователей благодаря творческому подходу молодых специалистов.

Книжный фонд пополняется

- Насколько важна помощь России в пополнении библиотечного фонда?

- Судьбоносным событием года стало принятие ДНР в состав РФ в качестве нового субъекта. Начался активный процесс интеграции в профессиональное сообщество, изучение российской библиотечной нормативно-правовой базы.

- В Республике большой библиотечный фонд?

- В публичных библиотеках Республики сосредоточено около 9 миллионов различных документов. Однако более 70% из них устарели и не отвечают новым и постоянно обновляющимся информационным, образовательным, духовным, культурным и иным потребностям граждан, государства и общества.

Долгие годы отсутствовало стабильное финансирование библиотек, которое в первую очередь сказалось на приобретении новых книг, периодических изданий и число новых поступлений дошло до критического уровня. Показатель обновляемости библиотечных фондов не превышал в последние 25 лет 1,5 процента при установленных международными и российскими национальными библиотечными сообществами нормативных показателях 10 процентов.

- Сейчас процесс обновления фонда уже начался?

- Систематическая работа Министерства культуры ДНР при поддержке Правительства Республики, направленная на взаимодействие с различными организациями Российской Федерации по пополнению фондов библиотек новыми экземплярами книг способствовала тому, что 14 ноября Республика получила от издательства «ВЕЧЕ» более 46,5 тысяч книг, свыше 1100 наименований. Это самое крупное поступление новых книг за последние 25 лет.

Кроме того, антологию современной патриотической поэзии «ПоZыVной – Победа!» и ряд поэтических сборников получила Донецкая Народная Республика в январе 2023 года. Издание подготовлено Союзом писателей России в партнерстве с издательством «Вече» и выпущено благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В феврале 2023 года Российский Фонд культуры под Председательством Никиты Михалкова передал 8674 экземпляров книг для общедоступных библиотек Республики, в том числе расположенных на освобожденных территориях.

Стоит отметить, что библиотеки Республики в единичных экземплярах систематически пополняются уникальными книгами, изданными по инициативе Министерства культуры Донецкой Народной Республики.

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