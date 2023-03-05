Донецкий кузнец Виктор Михалев создал уникальную звонницу из артиллерийских гильз Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Давний друг «Комсомолки» - донецкий кузнец Виктор Михалев создал уникальную звонницу из артиллерийских гильз, которые ему привезли из Мариуполя. Эти снаряды несли гибели и разрушения, но теперь, благодаря стараниям мастера, они излучают нечто доброе, символизирующее простую истину – добро всегда побеждает зло, после плохого – обязательно наступает хорошее.

- Мне иной раз задают вопрос: «Что можно сделать из гильз?» Я отвечаю: «Можно сделать вазу, можно еще какую-нибудь композицию». А потом подумал, ведь из гильзы можно выдавить звук, который может пройти через все наше тело. Человек даже сам может подойти, ударить и услышать это. И я решил сделать звонницу, церковный перезвон, - рассказывает «Комсомолке» Виктор Петрович. - Я дружу с одной из организацией бабушек из города Видное. Когда они были детьми, они были в концлагерях, многое пережили. Я хочу эту звонницу передать им туда, может ее в храм поставят. Пусть они приходят и ударят, позвонят… Этот удар пусть продлевает им жизнь.

- Из чего сделана звонница, какой калибр гильз?

- 152-й калибр – две штуки, и две чуть поменьше. Я их обрезаю, чтобы подобрать тональность. Это я попросил ребят, и они привезли их из Мариуполя. Я просто хочу от Донбасса сделать такой жест доброты, чтобы люди поняли, что мы их тоже любим и уважаем. Не дай Бог, если случится беда, мы тоже придем на помощь. Сейчас нам помогает вся Россия. Я удивлен тем, сколько людей ко мне приезжают. Я тоже помогаю, отправляю медикаменты, носилки, окопные свечи. Моя жена даже носки вяжет для военнослужащих, такая наша патриотическая доля.

Донецкий кузнец Виктор Михалев создал уникальную звонницу из артиллерийских гильз Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Когда впервые пришла идея создать звонницу, как это было?

- Работал я на наковальне и случайно зацепил гильзу. Мне понравился звук, но не было того резонанса. Я сразу понял, что нужно делать звонницу и из тех смертоносных орудий я все-таки выдавил звук – звук чистоты, мира, любви и доброты.

- Кому первый раз показали?

- Я даже не помню, но я играю каждый день! Мне это дает столько сил и энергии. Меня тянет сюда. Сначала не получалось, а сейчас я приловчился и силы приходят. Иван Охлобыстин приезжал, я играл для него, приезжали немцы, итальянцы, турки. Турки попросили меня сделать композицию из металла, который они привезут с мест землетрясения. Я согласился, теперь они будут решать, как это организовать.

В мастерской у Виктора Михалева, где сейчас находится звонница, уникальная люстра из маленьких колокольчиков.

Донецкий кузнец Виктор Михалев создал уникальную звонницу из артиллерийских гильз Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Эти колокольчики из мест, где я был и где есть мои работы. Собирал их больше шести лет. И сейчас люди привозят мне колокольчики из разных городов.

Также мастерскую украшают десятки икон, к которым мастер подходит всякий раз перед тем, как начинает работать.

- Когда я ее начинал делать мастерскую, я сразу хотел создать нишу с иконой. Икона Божьей Матери мне помогает, - говорит Михалев. - И я начал их собирать – Казанская, Смоленская, Владимирская… Один друг мне подарил сразу несколько больших икон. Привозят иконы из разбомбленных домов. Одну из икон привезли военные и сказали, что три раза попадало к ним, икона уцелела и ее привезли мне. Есть иконы с пожаров… ничего не было видно на них, а сейчас проявляются облики. Я не говорю, что они мироточат, нет… Но становятся светлее, может климат такой.

Иконы в мастерской у Михалева Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Перед мастерской у Михалева стоит еще одна работа - Матушка, молящаяся о погибших детях, души которых превратились в журавлей и проходят сквозь ее душу и сердце... уходят они на небеса.

- Я хочу установить ее на Аллее ангелов погибшим детям Донбасса. Работа еще не до конца окончена, она будет очень красивой. Матушка безликая, так работа лучше смотрится. Каждый человек может понять эту работу по-своему, - говорит Виктор Петрович.

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