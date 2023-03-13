Народный артист ДНР Владимир Швец первым в Республике получил Российскую Национальную актерскую премию «Фигаро»

Владимир Швец получил Российскую Национальную актерскую премию «Фигаро». Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Актер Донецкого музыкально-драматического театра имени Бровуна, народный артист Донецкой Народной Республики Владимир Швец первым в Республике стал обладателем профессиональной Национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова. Церемония награждения проходила в Санкт-Петербурге.

Нашему артисту вручили награду - статуэтку из расписного бисквитного фарфора, изображающую Андрея Миронова в его коронной роли Фигаро и памятный диплом - за блистательное исполнение ролей на театральной сцене.

- Я попал в сказку. В зале сидят кумиры, всенародные любимцы. И это потрясающе, что есть театр, - говорит Владимир Швец. - Скажу, что эта награда – мой самый счастливый день, я был еще ребенком и смотрел, как играет Андрей Миронов.

По словам Владимира Швеца, Народный артист РСФСР Андрей Миронов сыграл большую роль в его карьере.

- Я хотел также играть, шутить, - признается артист. - И сейчас, когда я выхожу на сцену, на меня из зала смотрит мой сын. Он говорит, что тоже хочет стать актером. Значит, я для него тоже в какой-то мере Андрей Миронов.

Владимир Швец получил Российскую Национальную актерскую премию «Фигаро». Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы. Фото: пресс-служба Донецкой муздрамы

Актер Донецкой муздрамы вспоминает, что в 2014 году, в Донецке, когда театр только открылся и еще не было таких сильных обстрелов, артисты боялись, придет ли зритель.

- Я подходил к кассе и меня трясло, я спрашивал, скажите, а продано ли хоть несколько билетов, ведь там обстрелы. И мне отвечали: все билеты проданы, - рассказывает Швец. - Первый спектакль, который мы тогда сыграли, это «Женитьба» Гоголя. Зал был полон, и мы плакали. Понимаете, ведь актеру не играть, это как птице сломать крылья. Потому мы ждем этого мирного времени. Сейчас мы играем там, где нет обстрелов, много гастролируем по России. Нас очень хорошо принимают.

Генеральный директор-художественный руководитель Донецкого музыкально-драматического театра Наталья Волкова уверена, что награждение актера Донецкой муздрамы событие станет яркой страницей в биографии учреждения культуры.

- Несмотря на то, что на протяжении долгого времени коллектив театра не выходил на родную сцену, имена наших артистов продолжают оставаться на слуху, а поддержка со стороны зрителей и коллег растет. Это признание дорогого стоит, - считает руководитель театра.

Наталья Волкова охарактеризовала Владимира Швеца, как замечательного актера, впитавшего опыт мастеров еще старой школы.

- И у него самого уже есть воспитанники. А значит традиции будут и дальше жить, - говорит Волкова. - Уверена, он еще не раз удивит нас яркими образами. И хотелось бы сказать большое спасибо организаторам Премии за то, что благодаря ей, объединяются люди искусства из разных уголков нашей большой страны.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Награжденная Владимиром Путиным главврач луганской детской больницы Людмила Белецкая: «Педиатрия – это промысел божий»

Медик была удостоена государственной награды – ордена Пирогова (подробнее)