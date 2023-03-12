Награжденная Владимиром Путиным главврач луганской детской больницы Людмила Белецкая: «Педиатрия – это промысел божий»

Владимир Путин наградил Людмилу Белецкую орденом Пирогова. Фото: Михаил Терещенко, ТАСС

В Екатерининском зале Кремля по случаю Международного женского дня президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся женщинам России.

- Ваши таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений, - обращается Путин к присутствующим в Екатерининском зале Кремля женщинам. - Вместе с тем признание заслуг женщин на профессиональном поприще у нас гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей нашей страны.

Отмечены были 20 представительниц различных профессий, среди которых впервые и представительница Луганской Народной Республики - главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая. За большой вклад в реализацию общегосударственных задач, заслуги в области здравоохранения, образования, развитие отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин вручил Людмиле Михайловне орден Пирогова.

- И конечно, настоящие герои – женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии, - подчеркивает президент России. - В здравоохранении, сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе. Хочу поблагодарить всех, кто отдает свои силы, энергию, знания этой важной и очень нужной всем нам работе.

Владимир Путин наградил Людмилу Белецкую орденом Пирогова. Фото: кадр из видео kremlin.ru

«ЭТО НАГРАДА – ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА»

После торжественной церемонии «Комсомолка» поздравила Людмилу Белецкую с заслуженной наградой и разузнала о ее впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным, о ее профессиональной деятельности и о планах на будущее.

- Расскажите о встрече с Президентом РФ. Волновались?

- Конечно, волновалась! Во-первых, это для меня было эффектом неожиданности. Я не думала, что могу быть достойной такой высокой награды, и даже не мечтала о встрече с нашим президентом, нашим главнокомандующим. Волновалась все дни, когда ожидала встречи, и когда уже приехали в Кремль. Так переживала, что заранее приготовленную речь я так и не сказала в Екатерининском зале, поэтому все слова благодарности остались у меня в душе.

- Что чувствовали во время встречи с главой государства?

- Особое состояние души возникло, когда президент вошел в зал. Мы невольно все встали, хотя нам говорили, что мы, как женщины, можем этого и не делать. В этом человеке невероятный дух и невероятная энергетика. Это действительно такой величайший сильный президент.

- Какие впечатления от приема в Кремле?

- Когда Владимир Путин говорил слова поздравления, это шло от души. Мы потом, награжденные, когда общались, у всех на душе было одно и тоже впечатление, что это такая сила и как нам посчастливилось, что нам руку пожал наш президент.

- Что для вас значит эта награда?

- Это награда, которая дается медицинским работникам, отметившимся в необычной, чрезвычайной ситуации. Я считаю, что эта награда не лично моя, а всего нашего коллектива. У нас в регионе ЧС началась еще в 2014 году. Тогда ситуация у нас была очень тяжелой, как и сейчас остается в Донецке. В те дни Луганск постоянно был под обстрелами, но я смогла сохранить костяк коллектива больницы, многие уехали. Мы были в состоянии своевременно и в полном объеме оказывать помощь несколькими работниками. Мы не позволили, чтобы наши дети остались без оказания медицинской помощи.

Владимир Путин наградил 20 представительниц различных профессий, среди которых и представительница ЛНР Людмила Белецкая (на фото третья справа-налево). Фото: Михаил Терещенко, ТАСС

ТРУДНЫЙ 2014 ГОД. ВЫСТОЯЛИ

- Больница пострадала от украинских обстрелов?

- Наша больницы серьезно пострадала. В результате минометного обстрела был разрушен корпус центрального стерилизационного отделения. Это сердце больницы. Мы на кострах стерилизовали инструменты. Стирали вручную и вывешивали сушить на веревках между деревьями. Следующим разрушенным украинской армией стал операционный блок. Я никогда не могла подумать, что такой объект мог стать целью, что по нему могут специально бить и разрушать.

Мы выжили, но до сих пор помним тех детей, которых нам не удалось выходить. Мы позже выяснили, что тогда использовались кассетные бомбы, а их разрушительная сила очень велика, при малейшем проникновении – она наносит фатальный вред.

- В результате одного из обстрелов вы тоже получили ранение.

- Да, но оно не зафиксировано документально. В результате обстрела я получила ранение бедра. Я была в шоковом состоянии и сразу даже не заметила этого, боли не чувствовала. А когда уже поняла, то осколок сама извлекала. Наши хирурги помогали мне лечиться. Но я ни одного дня не была на больничном. Мне нужны были горюче-смазочные материалы, потому что без дизельного топлива мы остались бы без работы генераторов, которые обеспечивали функционировании аппаратов искусственной вентиляции легких, к которым были подключены наши некоторые детки. Дел было много, некогда было болеть.

- Какие дальнейшие профессиональные планы?

- Награждение в Кремле меня настолько зарядило, что я в тот же вечер посетила ведущую клинику в Москве, встретилась с генеральным директором, посмотрела, как там работают, как все обустроено, оценила это и определила перспективы для нашей луганской больницы. На следующий день, утром, я побывала в научно-практическом центре реабилитации. Там мы договорились о совместной работе, и я подчерпнула там то, к чему нам нужно стремиться. По пути домой я намечала планы: что я могу сделать в своей клинике, как дальше будем работать. Я думаю, что в ближайшее время мы будем пытаться выиграть президентский грант по одному из заболеваний, чтобы помочь детям в Республике, там, где эта помощь раньше была невозможна.

- Какие проблемы испытывает медицина в Республике?

- Материально-технического обеспечения. У нас оснащенность сейчас далека от тех нормативов, которые существуют в Российской Федерации. Но мы это преодолеем, тем более с помощью Правительства РФ и регионов-шефов. У нас больница, в основном, 1928 года постройки, и тогда не было предусмотрено, чтобы в каждой палате был умывальник и возможность пользоваться туалетом. Мы начали делать капитальный ремонт, я думаю, мы придем все к необходимым стандартам. Я, как руководитель больницы, думаю, что в будущем нам необходимо построить новый хирургический корпус с единой диагностической базой. Планы у нас есть, люди у нас перспективные.

ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ - ПОШЛА В МЕДИЦИНУ ДЕТСТВА

- Почему вы решили стать врачом?

- Я даже и не думала. И поступила я не на первый год. Большинство моих родственников – педагоги. Они говорили, чтобы я поступила в педуниверситет, что они мне помогут. Но это, наверное, свыше дано было, что я решила, что буду учиться либо в медицинском институте, либо нигде. Училась хорошо, с удовольствием. И вот я уже чуть больше 43 лет работаю, выполняю эту миссию и служу медицине детства Луганщины.

- С чем связан выбор именно педиатрии? Что для вас значит эта специальность?

- Педиатрия – это промысел божий. Я окончила лечебный факультет и решила идти в педиатрию, а тогда у нас это была вообще неразвитая отрасль. Когда я об этом объявила декану, то у него очки приподнялись. Он так удивленно на меня посмотрел и сказал: вы не хотите быть неврологом или каким-то еще узким специалистом, по рейтингу выше? Педиатрия – это особая отрасль медицины, и в ней могут работать избранные. Потому что детей нужно чувствовать, а родителям прощать, потому что они в эмоциях могут сказать что-то обидное. Меня в педиатрию привел Господь, причем изначально испытывал меня, что я даже в институт не с первого раза поступила, испытывал – готова ли я служить медицине детства.

- Сразу же после окончания вуза вы начали работу в роддоме, в котором вы трудились буквально круглосуточно и вывели его на новый уровень. Какой вклад в развитие роддома вы внесли?

- Я пошла в акушерский стационар оказывать помощь детям, где не было ни одного доктора. Там я изучила все акушерство и патологические процессы, которые могут возникать, чтобы понять, почему это может происходить, чтобы потом помочь ребенку. Я получила звание «Заслуженный врач Украины» за то, что я тогда подняла неонатологию и создала эту систему на Луганщине. Моя жизнь посвящена именно интенсивной терапии детей, как на этапе акушерского стационара, так и уже детской больницы. В свое время, видя мои результативность и знания, мне предложили возглавить Департамент материнства и детства. Там я проработала 16 лет. А потом меня попросил областной совет, чтобы я определенным образом могла повлиять и организовать работу в, тогда еще областной, а сейчас республиканской детской больнице. Как всегда, я как солдат, мне сказали, и я пошла. Это было в 2011 году.

- С какими опасностями вы встречаетесь лицом к лицу, и где черпаете силы для своих ежедневных подвигов?

- Мы не считаем это подвигом. Мы работаем и работаем. Устаем. Недоукомплектованы, наш штат укомплектован всего на 44% докторами, на 50% средним медицинским персоналом. Но мы работаем круглые сутки, и пациенты, и родители не должны знать и ощущать, что нас мало. Мы надеемся, что все будет хорошо. А силы черпаем в наших детях. В коллективе мы друг друга поддерживаем. Руководство Республики нас поддерживает и понимает наши проблемы, помогают нам.

Людмила Белецкая уже 43 года служит медицине детства Луганщины. Фото: кадр из видео Минздрава ЛНР

СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ ВЛИЯЮТ НА ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

- Есть какой-то особенный, запоминающийся случай, во время вашей врачебной практики?

- За 43 года врачебной практики трудно сказать, сколько запоминающихся. Больше всего запоминаются и впадают в сердце, как я уже говорила, дети, которых мы не смогли выходить. Я помню погибшего из-за обстрела в 2014 году мальчика. Это был красивый рослый мальчик, он входил в олимпийский резерв. В тот страшный день они с семьей попали под обстрел. Мама погибла на месте, папа выжил, а сынок получил ранение. Мы сталкивались с множеством ранений, но мы никогда не думали, что этого мальчика мы не спасем. Тогда мы впервые столкнулись с тяжестью кассетных бомб, потому что у него было маленькое-маленькое, практически невидимое, проникновение в черепную коробку. Из-за эффекта кассетной бомбы, спустя десять дней его не стало.

Запоминаются и те дети, которым мы спасли жизнь. Один из последних таких случаев произошел в этом году с ребенком из Сватово. Он получил ранение в результате обстрела. Он поступил к нам с множественными ранениями, переломами. Но нам удалось этого тяжеленого ребенка спасти. При обследовании было выявлено, что один большой осколок находится в шейном отделе позвоночника с проникновением в спинной мозг. Два осколка были в легких. Ребенка могло не стать в любой момент. Но мы за него боролись. Сейчас он проходит лечение в научно-исследовательском центре неотложной хирургии и травматологии имени Рошаля. Ребенок восстанавливается, появляется чувствительность.

- По вашим наблюдениям, с течением лет, меняется ли здоровье детей? Они стали чаще или реже болеть? Какие заболевания сейчас выявляются чаще всего?

- Сейчас по указу нашего Президента у нас проходит диспансеризация и в разных городах Республики специалисты из регионов России, и наши местные специалисты проводит медосмотры детей. Такая диспансеризация очень важна. Выявляются серьезные случаи, при том, что с виду ребенок очень здоров.

Дети у нас находятся под постоянным стрессом, боятся громких звуков. Эта ситуация не могла не отразиться на состоянии здоровья детей. И при рождении патологических случаев стало больше. Я не могу сказать, что это прям значительно выросло, но тем не менее у наших детей более тяжелыми стали заболевания почек. Стало много выявляться сахарного диабета, причем у совсем маленьких детей, стал появляться и врожденный диабет, который раньше считался очень редким, буквально казуистическим случаем. Онкологические и онкогематологические заболевания тоже стали чаще выявляться.

Наши ученные провели исследование, даже опубликована диссертация на эту тему. Они обследовали наших детей, которые с 2014 года находились здесь, и которые выезжали. У тех, которые все время были в Луганске, изменения фиксируются даже на энцефалограмме. То есть, стресс – это основная причина увеличения заболеваемости.

- Какие советы вы можете дать родителям, чтобы их детки были здоровыми?

- Прежде всего – любить детей, чувствовать их, понимать. Своевременно обращаться за медицинской помощью, не отказываться от профилактических осмотров. Потому что ребенок – это организм, который очень долго компенсирован. Но, когда уже случается беда, наступает декомпенсация, тогда уже тяжело помочь, это происходит мгновенно. И хотелось бы, чтобы родители прислушивались к выводам и советам врача, потому что никто не пожелает их детям плохого.

- О чем мечтаете?

- Чтобы наступил мир и перестали погибать люди. Это сейчас самое главное. Будет мирное небо, а остальное все приложится.

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