Культуру не отменить

В Луганске прошла премьера спектакля «Ревизор».

В постановке была задействована практически вся труппа, в том числе и вернувшиеся с линии соприкосновения демобилизованные актеры.

- Мы бы обозначили концепцию постановки как «Ревизор#Перезагрузка». История, случившаяся в некоем городе N, повторится и произойдет в какое-то время и с кем-то, - говорит главный режиссер театра, постановщик спектакля Сергей Васин. - А так как людская природа не меняется, где-то рядом в человекомире живут личности, обладающие чертами Земляники, Ляпкина-Тяпкина, Добчинского или Бобчинского. А может, и в нас есть что-то от гоголевских персонажей?

Сергей Васин.

Режиссер-постановщик отметил, что, как правило, все многоактные пьесы сокращаются до двух актов. И как бы того ни хотелось, так же пришлось поступить и с этой новой постановкой.

- С болью в сердце пожертвовали текстом Николая Васильевича Гоголя, но восстановили его на экране: все, что не сыграно на сцене, будет выставляться на экране в виде текста, - сказал Васин.

С ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ - НА СЦЕНУ

Премьера нового спектакля должна была состояться еще год назад, однако с началом специальной военной операции актеры и работники театра были мобилизованы.

- У нас несколько актеров и несколько работников цехов ушли защищать Донбасс. Мы только-только начали работу над спектаклем, когда произошли известные события, - вспоминает Васин. - Мы целый год ждали наших парней обратно. Слава богу, что почти все живы. Почти - потому что мы потеряли нашего юриста. Но остальные ребята вернулись, подлечились и теперь полны сил и энтузиазма.

Среди тех, кто вернулся с передовых позиций, - актер театра Артем Демянчук. В «Ревизоре» он исполняет роли трактирщика и купца Абдулина.

Артем Демянчук.

- Сейчас, спустя время, я пытаюсь переосмыслить все, что со мной происходило. Такое ощущение, что это какой-то фильм, - делится эмоциями от нахождения на линии соприкосновения. - Не берусь утверждать, но, возможно, это была какая-то очередная роль, которую нам всем пришлось сыграть в реальном времени и в реальной жизни.

Демобилизованный актер признается, что, когда вернулись, он и его коллеги почувствовали ни цену жизни, а насколько она бесценна.

- И поэтому я сейчас, такой улыбчивый и жизнерадостный, вспоминаю это все как что-то прошедшее, - сказал Артем Демянчук.

Во время участия в боевых действиях по защите Донбасса Артем Демянчук был удостоен двух наград.

- Первая награда - «За ратную доблесть» - от «Боевого братства», как демобилизованному студенту, за подвиг в ситуации, граничащей с угрозой жизни. А вторая медаль - «За верность долгу», - рассказывает актер. - У меня был старшина, он общался на суржике, это такой диалект. И я очень часто старался его поправлять: «Не «стулка», а стул». Он отмахивался, но мне, кажется, удалось его чему-то научить. Получается, я был верен своему долгу артиста.

ОТВЕТ ЗА СНОСЫ ПАМЯТНИКОВ ПУШКИНУ

Зрители узрели в премьерной постановке по мотивам Николая Гоголя особый символизм и своеобразный ответ на сносы памятников российским классикам на Украине.

Зрители приняли новую постановку Луганского академического русского драматического театра на ура.

- В этой постановке есть что-то таинственное, есть и что-то настолько близкое. Эмоции не остановить, настолько все было грамотно и органично поставлено и сыграно, насколько правильно были расставлены акценты, - говорит луганчанка Светлана Романюк. - Я бы с удовольствием еще раз посетила этот спектакль и рекомендовала его своим друзьям и близким. Большое спасибо всей труппе театра за новый спектакль.

Некоторые зрители узрели в премьерной постановке по мотивам Николая Гоголя особый символизм и своеобразный ответ на сносы памятников российским классикам на Украине.

Жители ЛНР отмечают, что ныне на украинских территориях власти всеми силами продолжают воевать с русской культурой, демонтируют памятники российским писателям, поэтам, музыкантам. В разных городах незалежной меньше чем за год снесли или осквернили 30 памятников Александру Пушкину. Демонтажу подвергаются монументы Максиму Горькому, Николаю Островскому и другим деятелям. Масштабы такой «борьбы» схожи с проводимой ранее в стране «декоммунизацией», когда сносили повально памятники Ленину.

В России же совсем другой уклад. Здесь уважительно относятся к культурным деятелям, которые родились и творили на ныне украинских территориях. Их биографии и творчество изучают в учебниках, с удовольствием читают их романы и пьесы, и посещают спектакли, поставленные по мотивам их произведений. Только в Луганском русском драматическом театре «Ревизор» - это уже третья постановка по мотивам произведений Гоголя, в репертуаре еще есть спектакли «Акакий» по повести «Шинель» и «Игроки» по одноименной комедии писателя.

- Культуру не отменишь. Украинская политика и культура - вещи разные. Это несопоставимо, - убеждена пенсионерка Татьяна Морозова. - Я уважаю Тараса Шевченко наряду с Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым. Сейчас ничего не изменилось. И я рада, что у нас в республике, у нас в России отделяют культуру от политики.

В РОССИИ ЧТЯТ УКРАИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ

В Луганске и Донецке есть памятники Тарасу Шевченко. К этим скульптурам здесь относятся уважительно. И даже в день рождения поэта возлагают к ним цветы. Памятники Кобзарю установлены и в других городах России. Например, в Москве даже есть Набережная Тараса Шевченко, в Санкт-Петербурге и Орске - площадь. Несмотря ни на что, несмотря на сносы памятников Пушкину и откровенные «плевки» в адрес русской культуры - в России чтят украинских культурных деятелей.

- То, что происходит в Украине - это большие глупости. Это специальное, такое, знаете, показательное неуважение ко всему русскому. Но постойте же. Большая часть украинских территорий - это территории Российской империи, и их жители - русские, а значит, они показательно демонстрируют неуважение к себе, - рассуждает луганчанин Семен Трофимчук. - Поэтому я смело могу сделать вывод, что такая риторика надиктована последователями идеологии националистов-бандеровцев и западных покровителей официального Киева. Делается это для того, чтобы максимально разобщить нас, русских людей.

Еще в Луганске есть украинский музыкально-драматический театр на Оборонной. Некоторые его спектакли проходят на украинском языке. Но это культура и зрители с удовольствием приходят на постановки, как в ЛНР, так и в других городах России. На протяжении восьми лет труппа украинского театра активно гастролирует.

- Со многими российскими городами труппа поддерживает связи, и название «украинский» этому совсем не помеха, - говорит художественный руководитель театра Михаил Голубович. - Язык-то ни при чем, и глубоко заблуждаются те люди, которые считают, что украинский язык - это плохо. Язык не виноват, а тем более культура.