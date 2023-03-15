Симфонический оркестр луганской филармонии отправился в гастрольный тур по шести городам России

Гастрольный тур продлится до 24 марта. Фото: пресс-служба Минкультуры ЛНР

Артисты академического симфонического оркестра луганской филармонии отправились в гастрольный тур по России. Музыканты представят известные произведения русских классиков Сергея Прокофьева, Петра Чайковского, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки и других композиторов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

— Выступления коллектива под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств ЛНР Александра Щурова пройдут с 16 по 24 марта в Воронеже, Старой Руссе, Великом Новгороде, Рязани, Липецке и Москве, — отметили в министерстве.

Гастрольный тур организован в рамках проекта Министерства культуры РФ и Московской государственной академической филармонии «Всероссийские филармонические сезоны». В пресс-службе подчеркнули, что проект направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов страны.

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