В Донбассе подвели итоги референдума: В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%

Жители республик сделали свой выбор Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Более 99 процентов граждан ДНР сказали свое твердое «Да!» на прошедшем референдуме о присоединении к России. Тем временем в ЛНР за вхождение Республики в состав РФ проголосовали более 98 процентов жителей. Такие данные предоставили в Центральных избирательных комиссиях обеих республик после подсчета всех голосов избирателей.

По словам председателя Центризбиркома Донецкой Народной Республики Владимира Высоцкого, согласно результатам обработки 100 процентов протоколов участковых комиссий, за присоединение ДНР к России выступили 2 116 800 избирателей (99,23%), против - 4938.

Сегодня в Донбассе прошел пятый, заключительный, день голосования на референдуме Фото: Иван ЖИЛЯК

В ЛНР о результатах референдума рассказала председатель ЦИК Елена Кравченко.

- По результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на референдуме о вхождении Луганской Народной Республики в состав России, «ЗА» проголосовало 98,42% (1 636 302), против проголосовало 16 555 жителей ЛНР, - заявила она.

В республиках обработали 100 процентов бюллетеней избирателей Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках состоялся пятый, заключительный, день голосования на референдуме о вступлении в состав России. После того, как избирательные участки завершили свою работу, участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

За ходом голосования следили международные наблюдатели. Они отметили высокий уровень активности жителей на прошедшем референдуме и их заинтересованность в своем выборе. А также то, что сам референдум прошел с соблюдением всех норм избирательного законодательства.

Как заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, после проведения референдума он намерен обратиться к Президенту России Владимиру Путину. Просьба одна - рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ.

- Я думаю, что президент Российской Федерации и весь российский народ примет решение и примут нас в состав Российской Федерации. А далее - тяжелая кропотливая работа на наращивание могущества и дальнейшее укрепление экономического состояния. С Российской Федерацией будем работать все вместе на благо одной нашей великой страны, ради которой это все начиналось, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее в случае положительного исхода референдума рассмотреть вопрос о вхождении Республики в состав Российской Федерации. А в таком итоге он не сомневался.

- Мы долго к этому шли, и вот он - колоссальный результат. В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы творили историю. Теперь можно выдохнуть, отдохнуть полденечка, а дальше созидать, - прокомментировал Глава ДНР итоги референдума.

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