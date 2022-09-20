Денис Пушилин обратился к Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав России

Денис Пушилин обратился ко всем россиянам, ко всем русским людям, кто всем сердцем сопереживает тому, что происходит сейчас в Донбассе. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума рассмотреть вопрос о вхождении Республики в состав Российской Федерации.

Он отметил, что не сомневается в решении людей. Жители ДНР стойко переносят террористические обстрелы украинской армии, однако любому терпению приходит конец. Когда в 2014 году, отгораживаясь от преступного националистического киевского режима, здесь провели референдум о независимости Донецкой Народной Республики, то были уверены, что обязательно проведут второй - о присоединении к России.

- Люди ждут этого события больше всего. Это главное чаяние людей Донбасса - быть в составе Российской Федерации, - заявил Денис Пушилин.

Поэтому в ДНР абсолютно уверены в результатах референдума. И намерены провести его незамедлительно.

- Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей, - подчеркнул Глава ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР назначили даты референдума о присоединении к России: он пройдет с 23 по 27 сентября

В чрезвычайном пленарном заседании Народного Совета принял участие Глава ДНР Денис Пушилин (подробнее)