Более 130 иностранных наблюдателей следили за голосованием на референдуме в ДНР

Сегодня в Республике прошел финальный, пятый, день референдума о вступлении в состав России
Фото: Иван ЖИЛЯК
Более 130 иностранных наблюдателей следили за ходом голосования на референдуме в ДНР. Они являются представителями 28 стран мира. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.
- Всего за пять дней голосования в рамках референдума работали 133 наблюдателя из 28 стран, - проинформировали в ведомстве.
Там уточнили, что на избирательных участках в Донецке и Макеевке работали представители из Германии, Великобритании, Испании, Колумбии, Сирии, Сербии, Того, ЮАР, Ганы, Индии, Исландии и Латвии.
Напомним, что сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошел финальный, пятый, день референдума о вступлении в состав России. В 16:00 избирательные участки завершили свою работу, и участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования могут быть объявлены уже сегодня.
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