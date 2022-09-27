Более 130 иностранных наблюдателей следили за голосованием на референдуме в ДНР

Сегодня в Республике прошел финальный, пятый, день референдума о вступлении в состав России Фото: Иван ЖИЛЯК

Более 130 иностранных наблюдателей следили за ходом голосования на референдуме в ДНР. Они являются представителями 28 стран мира. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Донецкой Народной Республики.

- Всего за пять дней голосования в рамках референдума работали 133 наблюдателя из 28 стран, - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что на избирательных участках в Донецке и Макеевке работали представители из Германии, Великобритании, Испании, Колумбии, Сирии, Сербии, Того, ЮАР, Ганы, Индии, Исландии и Латвии.

Напомним, что сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошел финальный, пятый, день референдума о вступлении в состав России. В 16:00 избирательные участки завершили свою работу, и участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Предварительные итоги голосования могут быть объявлены уже сегодня.

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