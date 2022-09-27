В ДНР рассказали, когда будут известны итоги референдума о присоединении к России

Явка на референдуме в Республике превысила все ожидания Фото: Иван ЖИЛЯК

Предварительные итоги референдума в ДНР могут огласить уже в конце сегодняшнего дня - когда будут сведены все цифры. Об этом заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в течении всех 5 дней плебисцита сотрудники Центральной избирательной комиссии занимаются обработкой заполненных бланков для голосования.

- По моим предположениям, с учетом того, что вот эти четыре дня было время как раз подчитывать результаты, и по сути, сегодня надо будет только свести уже вечером, и дальше оглашение предварительных результатов, - отметил он.

По словам Дениса Пушилина, явка на референдуме в ДНР превысила ожидания.

- Референдум проходит в штатном режиме. Явка превысила даже наши ожидания... Я настроен крайне оптимистично, результат для меня предсказуем, потому что воодушевление от наших людей, от всех граждан говорит само за себя, - заявил Глава ДНР.

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