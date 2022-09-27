В ДНР и ЛНР завершилось голосование на референдуме о вхождении в состав России, идет подсчет голосов

В 16:00 все участки прекратили свою работу и приступили к подведению итогов
Фото: Иван ЖИЛЯК
Сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках состоялся последний, пятый, день референдума о вступлении в состав России. Сообщается, что избирательные участки уже завершили свою работу, и участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.
- В 16:00 все участки прекратили свою работу. И они приступили к подведению итогов, - отметила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.
Тем временем в ДНР заявили, что предварительные итоги голосования могут быть объявлены уже сегодня вечером. По словам Главы Республики Дениса Пушилина, в течении всех 5 дней плебисцита сотрудники Центральной избирательной комиссии занимаются обработкой заполненных бланков для голосования.
- По моим предположениям, с учетом того, что вот эти четыре дня было время как раз подчитывать результаты, и по сути, сегодня надо будет только свести уже вечером, и дальше оглашение предварительных результатов, - отметил он.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В ЛНР заявили, что попытки Запада оспорить результаты референдума в Донбассе бессмысленны
По мнению Главы Республики Леонида Пасечника, жители региона подтвердили свой выбор (подробнее)