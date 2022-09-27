В ДНР и ЛНР завершилось голосование на референдуме о вхождении в состав России, идет подсчет голосов

В 16:00 все участки прекратили свою работу и приступили к подведению итогов Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках состоялся последний, пятый, день референдума о вступлении в состав России. Сообщается, что избирательные участки уже завершили свою работу, и участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

- В 16:00 все участки прекратили свою работу. И они приступили к подведению итогов, - отметила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко.

Тем временем в ДНР заявили, что предварительные итоги голосования могут быть объявлены уже сегодня вечером. По словам Главы Республики Дениса Пушилина, в течении всех 5 дней плебисцита сотрудники Центральной избирательной комиссии занимаются обработкой заполненных бланков для голосования.

- По моим предположениям, с учетом того, что вот эти четыре дня было время как раз подчитывать результаты, и по сути, сегодня надо будет только свести уже вечером, и дальше оглашение предварительных результатов, - отметил он.

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