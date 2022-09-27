Международные наблюдатели зафиксировали попытки ВСУ воспрепятствовать проведению референдума в ЛНР

Наблюдатели зафиксировали высокий уровень активности жителей ЛНР на референдуме. Фото: ЛИЦ

Международные наблюдатели зафиксировали попытки ВСУ воспрепятствовать проведению референдума в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил наблюдатель из Мексики Исраэль Гомес Арконада.

Он также указал на значительное давление со стороны украинских журналистов и некоторых стран Запада.

- Во время референдума были зафиксированы действия вооруженных сил Украины, направленные на лишение их (избирателей, - ред.) возможности реализовать свое право, а также отмечается массовое давление средств массовой информации Украины и ряда зарубежных стран, - заявил он.

Представитель из Мексики Исраэль Гомес отметил высокий уровень активности жителей ЛНР на прошедшем референдуме и их заинтересованность в выборе. А также то, что сам референдум прошел с соблюдением норм избирательного законодательства.

- Международные наблюдатели на основании своих наблюдений считают, что для организации референдума с 23 по 27 сентября 2022 года были соблюдены международные принципы и стандарты проведения референдума, - заявил он.

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