Глава ЛНР Леонид Пасечник после референдума обратится к Президенту России Владимиру Путину

Глава Республики уверен, что совсем скоро Луганщина станет частью великой страны. Фото: телеграм-канал Леонида Пасечника

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о том, что после проведения референдума намерен обратиться к Президенту России Владимиру Путину. Просьба одна - рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.

- Я очень надеюсь, что в ближайшее время, сегодня-завтра, я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации, - рассказал он журналистам информагентства ТАСС.

Ранее в своем телеграм-канале Леонид Пасечник заявил, что жители ЛНР пришли к заветной цели и совсем скоро станут частью Великой страны.

- Как и в далеком 2014 году мы вышли и показали свое единство! Не зная результатов, я уверен, что большинство голосов отдано «ЗА» вхождение в состав России. Это основано на общении с вами, на ваших горящих глазах, которые я увидел, посещая участки, - подчеркнул он.

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