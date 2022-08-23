ВСУ атаковали центр Донецка из натовского вооружения. Фото: ДАН

Днем 23 августа вооруженные формирования Украины открыли огонь по центу Донецка. Под огонь попали жилые кварталы: дома, школа, гостиница «Централь», набережная реки Кальмиус, район торгового центра «Green Plaza», бульвар Пушкина, проспекты Дзержинского, Маяковского, и Ильича, а также Администрация Главы Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

По предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения – трое погибших: по улице Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения, по проспекту Дзержинского погиб парень 2004 года рождения и 25-летний парень. Также сообщается о раненых.

Разбиты жилые дома и автомобили по улице 50 лет СССР, на площади Нурмагомедова, улице Челюскинцев, проспекту Дзержинского, улице Артема.

Люди во время обстрела прятались в подземных переходах. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Дончане во время обстрела прятались в подземных переходах.

- Как загрохотало, еле успела заскочить. Хорошо, что рядом с подземным переходом возле площади Ленина оказалась. Обратила внимание, что у людей нет паники. Все, конечно, с тревогой прислушивались к разрывам. Сволочь, Зеленский. Когда же он будет безвылазно сидеть в бункере, как Гитлер? – поделилась с «КП» дончанка Марина.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что украинские боевики стреляли с района населенного пункта Орловка, расположенного на оккупированной территории к северо-западу от Авдеевки.

- Противник подверг массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения, - говорят в представительстве Республики в СЦКК. - В частности, в первые две серии атак по Ворошиловскому району противник использовал артиллерийские системы калибром 155 миллиметров. Выпущено 17 снарядов.

ВСУ атаковали центр Донецка из натовского вооружения. Фото: t.me/oddr_info

ВСУ атаковали центр Донецка из натовского вооружения - повреждена гостиница "Централь". Фото: t.me/oddr_info

ВСУ атаковали центр Донецка из натовского вооружения. Фото: t.me/oddr_info

Военные эксперты, работающие на месте обстрела, уточнили, что третью атаку украинские вооруженные формирования совершили в применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS».

Вот такие осколки найдены на месте обстрела. Фото: ДНР в СЦКК

ВСУ атаковали центр Донецка из натовского вооружения. Фото: t.me/oddr_info

Обломки, похожие на остатки ракет этих РСЗО, были найдены рядом с местом прилета в районе Администрации Главы ДНР. Снаряды попали в фасад админздания, также пострадало правое крыло и верхний этаж. Начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций.

К зданию Администрации прибыл Глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин заявил, что украинский преступный режим переступил очередные грани, используя террористические методы.

- Они взрывают гражданских людей, обстреливают центр города. К сожалению, среди гражданского населения есть уже двое погибших, информация уточняется. Используются снаряды 155 калибра натовского образца. По сути, запад причастен к конкретному целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецке, - заявил Глава ДНР.

Также Денис Пушилин заявил, что преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание.

Зафиксировано прямое попадание в здание Администрации Главы ДНР. Фото: ДАН

Зафиксировано прямое попадание в здание Администрации Главы ДНР. Фото: ДАН

Зафиксировано прямое попадание в здание Администрации Главы ДНР. Фото: ДАН

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