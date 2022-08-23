ВСУ выпустили по центру Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров стандарта НАТО

Прилеты идут в центре Донецка. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня, 23 августа, днем центр Донецка подвергся артиллерийскому удару со стороны войск Киева. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По Ворошиловскому району выпущено 10 снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). Удар наносился со стороны оккупированного села Орловка.

По сообщениям жителей в соцсетях, под обстрел попали набережная реки Кальмиус, район торгового центра «Green Plaza», бульвар Пушкина, проспекты Дзержинского, Маяковского, и Ильича. Информация о местах обстрела и последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что Кировский район столицы подвергся ударам снарядами РСЗО «Ураган», начиненными противопехотными минами «Лепесток». По ул. Бирюзова вблизи домов 7, 25, 26, 27 обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

- Будьте осторожны, смотрите внимательно под ноги, предупреждайте детей о возможной опасности! Данные мины могут быть расположены и в других районах города, - предупредил Алексей Кулемзин.

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