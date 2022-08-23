При обстреле ВСУ центра Донецка зафиксировано прямое попадание в здание Администрации Главы ДНР

Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. Фото: ДАН

Сегодня. 23 августа, днем украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Донецка – Ворошиловскому району. Есть погибшие и раненые. Повреждены несколько зданий и коммуникаций. Пострадало и здание Администрации Главы ДНР.

Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что по Ворошиловскому району выпущено 17 снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). Удар наносился со стороны оккупированного села Орловка, расположенного на оккупированной территории к северо-западу от Авдеевки.

По предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения – двое погибших. По ул. Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 г.р. По пр-ту Дзержинского погиб парень 2004 г.р. Разбиты жилые дома и автомобили по ул. 50 лет СССР, на пл. Нурмагомедова, ул. Челюскинцев, пр-ту Дзержинского, ул. Артёма.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ атаковали центр Донецка: Под обстрел попали Администрация Главы ДНР, гостиница «Централь», школа и жилые дома

Украинские войска массированно обстреляли центр Донецка из артиллерии НАТО и реактивных систем залпового огня «HIMARS» (подробнее)