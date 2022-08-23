Гостиница «Централь» в центре Донецка попала под обстрел ВСУ

Гостиница «Централь» попала под обстрел ВСУ в центре Донецка. Фото: ДАН

Под обстрел украинских боевиков в центре Донецка попала также гостиница «Централь» по улице Артема. Здание гостиницы повреждено, нарушено остекление, информация о пострадавших – уточняется.

В результате обстрела центральных улиц Донецка, по предварительной информации, погибли 2 мирных жителя. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- При обстреле ВФУ с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по ул. 50 лет СССР, на пл. Нурмагомедова, ул. Челюскинцев, пр-ту Дзержинского, ул. Артема. По ул. Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 года рождения. По пр-ту Дзержинского погиб мужчина 2004 года рождения, - сообщили в Штабе.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела было повреждено здание Администрации Главы Донецкой Народной Республики.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинскими боевиками по Ворошиловскому району было выпущено не менее 17 артснарядов калибром 155 миллиметров.

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