Обстрел ВСУ центра Донецка: Людей, укрывшихся в подземном переходе, успокаивал пятилетний мальчик

Боевики ВСУ обстреляли центр Донецка. ФОТО: ДАН

Боевики ВСУ вели огонь по центру столицы ДНР НАТОвскими снарядами калибром 155 мм. По сообщению СЦКК, ВСУ стреляли со стороны поселка Орловка, который еще не освобожден силами РФ и ДНР.

Под обстрел попала набережная реки Кальмиус, район торгового центра «Green Plaza» и жилые кварталы на проспекте Ильича. Снаряды попали и в здание Администрации Главы ДНР.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в ходе массированного обстрела погиб 18 – летний парень, количество раненых уточняется.

- Земля дрожала, мы побежали в подземный переход возле библиотеки Крупской, - рассказал «КП» очевидец обстрела Анатолий. – Туда же спустились коммунальщики, люди с троллейбусной остановки. Многие были в панике. Среди нас оказались и женщина с внуком – мальчонкой лет пяти. Так вот, мальчик среди нас оказался самым стойким. Подходил к каждому и спрашивал: «У вас все в порядке? Вы не ранены?». Так по – деловому всех осматривал, прямо настоящий спасатель из него вырастет!

Дончанин отмечает, что от такой детской заботы взрослым становилось легче. Ребенка угостили сладостями, которые продавались тут же, в подземном переходе при непрекращающимися обстрелами.

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