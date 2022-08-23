ВСУ обстреливают центр Донецка: В Ворошиловском районе погиб 18-летний парень

Прилеты идут в центре Донецка. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня. 23 августа, днем украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Донецка – Ворошиловскому району. Погиб 18-летий парень. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, в Ворошиловском районе погиб парень 2004 года рождения, - говорится в сообщении.

Также по предварительной информации, в центре Донецка есть раненые.

Сообщают о прямом попадании в стену дома на площади Конституции, 4. Зафиксированы попадания в районе проспекта Маяковского, под ударами врага район ТЦ «Green Plaza», бульвар Пушкина, проспекты Дзержинского и Ильича. Прилеты на улицу Артема в центре Донецка как раз возле гостиницы "Central" и офиса Главы ДНР, там же расположено госпредприятие Донецкая железная дорога. Люди прячутся в подземных переходах.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что по Ворошиловскому району выпущено 17 снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). Удар наносился со стороны оккупированного села Орловка.

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