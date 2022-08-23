Украинские боевики обстреливают из артиллерии центр Донецка

Прилеты идут в районе Набережной возле дома быта и на проспекте Ильича. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня. 23 августа, днем украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Донецка – Ворошиловскому району. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Местные жители в соцсетях отмечают, что прилеты идут в районе Набережной возле дома быта и на проспекте Ильича. Информация о местах обстрела и последствиях уточняется.

Сегодня утром под обстрелы ВСУ попали Киевский и Куйбышевский районы Донецка, Горловка и Ясиноватая.

Также стало известно, что сегодня утром в Кировском районе Донецка по ул. Бирюзова вблизи домов 7, 25, 26, 27 обнаружены противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

- Будьте осторожны, смотрите внимательно под ноги, предупреждайте детей о возможной опасности! Данные мины могут быть расположены и в других районах города, - предупредил Алексей Кулемзин.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ атаковали центр Донецка: Под обстрел попали Администрация Главы ДНР, гостиница «Централь», школа и жилые дома

Украинские войска массированно обстреляли центр Донецка из артиллерии НАТО и реактивных систем залпового огня «HIMARS» (подробнее)