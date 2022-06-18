«Кругом столбы дыма, все громыхает!»: Несколько часов подряд ВСУ бьют из натовских гаубиц по жилым кварталам Донецка

Последствия обстрела завода «Топаз» в Куйбышевском районе столицы. Фото: СЦКК ДНР

С раннего утра украинские боевики ведут массированные обстрелы городов Донецкой Народной Республики. Под плотным огнем тяжелой артиллерии сегодня находится Донецк - а именно Куйбышевский, Киевский, Петровский и Ворошиловский районы столицы. С начала дня ВСУ выпустили в их направлении около 200 артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров. И обстрелы не стихают до сих пор.

С раннего утра украинские боевики ведут массированные обстрелы городов Республики. Фото: СЦКК ДНР

Уничтожают все - от промышленных предприятий и систем жизнеобеспечения до досуговых мест и жилых домов. Только за сегодняшний день зафиксированы прямые попадания снарядов и многочисленные прилеты на территориях учебных корпусов Донецкого национального университета, кинотеатра «Звездочка», стадиона «Донбасс Арена» (Ворошиловский район), Донецкого республиканского краеведческого музея, Дворца молодежи «Юность», выставочного центра «Экспо-Донбасс», парка культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола (Киевский район), заводов «Продмаш» (Петровский район) и «Топаз» (Куйбышевский район Донецка). Количество пострадавших домов исчисляется десятками. Люди укрываются в дальних комнатах и подвалах.

- Кругом столбы дыма, все громыхает! - говорит жительница Ворошиловского района города.

Количество пострадавших домов исчисляется десятками. Фото: СЦКК ДНР

В результате произведенных на город атак погибли и были ранены мирные люди. Так, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в Куйбышевском районе Донецка при исполнении служебных обязанностей погибли пожарный и водитель автоцистерны МЧС ДНР. Еще трое сотрудников ведомства получили ранения различной степени тяжести.

В результате обстрела была обесточена шахта имени Засядько - более 8 часов под землей находился 51 шахтер. На данный момент все они подняты на поверхность, пострадавших нет.

Кроме того, сообщается, что в Куйбышевском районе сегодня погиб мужчина 1967 года рождения. Ранения получили мужчины 1955, 1966-го, а также женщины 1979 и 1966 годов рождения.

А при обстреле Петровского района Донецка пострадал мужчина 1996 года рождения.

Цифры могут быть далеко не полными - противник все еще продолжает обстрелы столицы.

Тем временем в городе Комсомольское (Старобешевский район ДНР), над которым сегодня сбили украинскую ракету «Точка-У», были ранены дети - мальчик 2015-го и девочка-подросток 2007 года рождения, а также взрослые - женщины 1995, 1972, 1982 годов рождения.

При обстреле Ясиноватой ранен мужчина 1943 года рождения.

- Информация по жертвам среди гражданского населения продолжает поступать, - говорят наблюдатели.

Отметим, что по данным Штаба территориальной обороны ДНР, приведенным на 17:28, в результате сегодняшних обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения.

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