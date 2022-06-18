Возобновился обстрел центра Донецка

Обстрел Донецка не прекращается. Ближе к вечеру под артудар украинских боевиков снова попал Ворошиловский район столицы. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
По словам мэра, снаряды ВСУ падают в самом центре города, возле наиболее посещаемых мест горожан.
- Снаряды упали по улице Университетской в районе кинотеатра «Звездочка», а также возле стадиона «Донбасс Арена» и выставочного комплекса «Эксподонбасс», - заявил Кулемзин.
Очевидцы сообщают, что один из снарядов пробил стену расположенной около кинотеатра пятиэтажки. Также зафиксированы прилеты на перекрестке улиц Артема и проспекта Богдана Хмельницкого.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате артналета ВСУ в Ворошиловском районе Донецка пострадало здание крупнейшего университета страны - был поврежден один из факультетов Донецкого национального университета и близлежащие жилые дома.
Кроме того, в центре столицы были ранены люди. На улице Щорса, по предварительной информации Штаба территориальной обороны ДНР, пострадали два человека.
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