ВСУ продолжают обстреливать Донецк, пострадало здание крупнейшего университета

Центральные районы Донецка продолжает накрывать украинской артиллерией. С самого утра снаряды ВСУ ложатся в центральных районах столицы. Сильные задымления зафиксированы в районе микрорайона Гладковка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.
По его словам, под обстрелы украинских боевиков попал и Ворошиловский район Донецка, где расположен один из самых крупных университетов страны.
- Повреждено одно из зданий Донецкого национального университета и близлежащие жилые дома, - проинформировал мэр.
Кроме того, в центре города пострадали люди. В результате обстрела на пересечении улиц Щорса и Панфилова был ранен мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что на улице Щорса в Донецке пострадали два человека.
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