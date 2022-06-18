ВСУ продолжают обстреливать Донецк, пострадало здание крупнейшего университета

Центральные районы Донецка продолжает накрывать украинской артиллерией. С самого утра снаряды ВСУ ложатся в центральных районах столицы. Сильные задымления зафиксированы в районе микрорайона Гладковка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.

По его словам, под обстрелы украинских боевиков попал и Ворошиловский район Донецка, где расположен один из самых крупных университетов страны.

- Повреждено одно из зданий Донецкого национального университета и близлежащие жилые дома, - проинформировал мэр.

Кроме того, в центре города пострадали люди. В результате обстрела на пересечении улиц Щорса и Панфилова был ранен мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что на улице Щорса в Донецке пострадали два человека.

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