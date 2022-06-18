ВСУ обстреляли завод «Топаз» в Куйбышевском районе Донецка

Столица ДНР подвергается мощным атакам со стороны украинской артиллерии. Фото (иллюстрация): Штаб теробороны ДНР

Над центром Донецка вновь поднялся клуб дыма - практически со всех районов города видно черное облако, которое стоит над заводом «Топаз». Куйбышевский район города остается под массированным украинским обстрелом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Из-за огневой опасности в районе временно приостановили движение троллейбусного маршрута №14 на участке улица Горная - ДОК.

Кроме того, изменен график подвоза питьевой воды по одному из адресов.

- В связи с угрозой обстрелов подвоз питьевой воды в Куйбышевский район на улицу Зуевскую, 23 будет осуществляться с 13.00 до 16.00, - сообщил мэр.

Напомним, что столица Донецкой Народной Республики обстреливается украинскими войсками примерно с 8 часов утра из 155-миллиметровой артиллерии стандарта НАТО. Менее чем за полтора часа противник выпустил по Донецку около 60 крупнокалиберных боеприпасов.

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