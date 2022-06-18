Утро в Донецке началось с мощных взрывов

За полчаса со стороны Песок были выпущены 33 снаряда калибра 155 миллиметров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром жителей Донецка разбудили мощные взрывы. Очевидцы сообщили о нескольких прилетах со стороны вооруженных формирований Украины на территорию Куйбышевского района столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Алексей Кулемзин.

- Информация о жертвах и разрушениях уточняется, - написал мэр.

Те временем в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что ВСУ ведут огонь со стороны подконтрольного им поселка Пески.

- За полчаса украинские боевики с позиций в Песках выпустили по Куйбышевскому району 33 снаряда калибра НАТО - 155-мм, - говорится в сообщении военных.

В штабе призывают жителей города беречь себя и близких и соблюдать крайнюю осторожность.

- Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище, - напоминают там.

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