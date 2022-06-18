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Политика18 июня 2022 5:54

Утро в Донецке началось с мощных взрывов

Куйбышевский район столицы попал под обстрел натовских гаубиц ВСУ
Ирина ДМИТРИЕВА
За полчаса со стороны Песок были выпущены 33 снаряда калибра 155 миллиметров

За полчаса со стороны Песок были выпущены 33 снаряда калибра 155 миллиметров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром жителей Донецка разбудили мощные взрывы. Очевидцы сообщили о нескольких прилетах со стороны вооруженных формирований Украины на территорию Куйбышевского района столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Алексей Кулемзин.

- Информация о жертвах и разрушениях уточняется, - написал мэр.

Те временем в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что ВСУ ведут огонь со стороны подконтрольного им поселка Пески.

- За полчаса украинские боевики с позиций в Песках выпустили по Куйбышевскому району 33 снаряда калибра НАТО - 155-мм, - говорится в сообщении военных.

В штабе призывают жителей города беречь себя и близких и соблюдать крайнюю осторожность.

- Постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище, - напоминают там.

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