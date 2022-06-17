Столица Республики находится под массированным огнем киевских силовиков. Фото: Штаб теробороны ДНР

Донецк в дыму: украинские боевики ведут интенсивный обстрел столицы. В результате попаданий снарядов горят здания. Об этом сообщают официальные источники.

- В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины возник пожар в Киевском районе города. Горит здание по адресу: улица Николенко, 7, - написал в своем телеграм-канале руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.

В Штабе территориальной обороны ДНР проинформировали, что в результате обстрела Киевского района Донецка произошло возгорание гаражных боксов на территории оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда города Донецка МЧС ДНР.

Последствия обстрела Киевского района Донецка. Фото: Штаб теробороны ДНР

Массированной атаке подвергся также Петровский район столицы. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с позиций украинских боевиков в Новомихайловке по Петровскому району были выпущены 5 ракет из БМ-27 «Ураган». Работает украинская артиллерия.

В результате обстрела ВСУ были обесточены 4 800 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка и близлежащем поселке Александровка. По сведениям мэрии, были отключены 22 трансформаторные подстанции Петровского-Западных РЭС.

В Куйбышевском районе Донецка украинские силовики атаковали больницу №21, расположенную по проспекту Кремлевский. В результате обстрела на территории медучреждения был поврежден газопровод.

Сведения об обстрелах продолжают поступать.

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