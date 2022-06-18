ВСУ снова применили «Точку-У» при обстреле ДНР: В городе Комсомольское множественные разрушения

Обломки ракеты упали по улице Набережной, в результате чего 5 человек получили ранения. Фото: Штаб теробороны ДНР

Рано утром украинские боевики применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» против мирного населения, проживающего в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики. В эпицентре удара оказался населенный пункт Комсомольское. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Город получил множество разрушений, подробная информация уточняется, - информируют военные.

Тем временем под интенсивным огнем ВСУ находится Донецк. Столица Республики обстреливаются украинскими силовиками примерно с 8 часов утра из 155-миллиметровой артиллерии стандарта НАТО. Менее чем за полтора часа противник выпустил по городу около 60 крупнокалиберных боеприпасов.

В результате артналета на микрорайон Топаз в Куйбышевском районе города пострадали люди, повреждения получили многоквартирные жилые дома.

В Петровском районе столицы под обстрелом оказался завод «Продмаш». Ранен мирный житель.

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