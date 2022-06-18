В результате утренних обстрелов ВСУ в Куйбышевском и Петровском районах Донецка пострадали мирные люди

Число пострадавших растет
Фото: Олег УКЛАДОВ
Обстрел Донецка не прекращается. По предварительной информации, от артналета ВСУ на микрорайон Топаз в Куйбышевском районе города пострадали люди. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
- По первоначальным данным повреждения получили многоквартирные жилые дома по адресам: улица Куйбышева 169 а, 169 б, 212. Также получил повреждения продуктовый магазин. Имеются пострадавшие мирные жители, - проинформировал мэр.
По словам градоначальника, на месте обстрела работают спасательные службы.
Обстрелян также Петровский район города. Там в эпицентре удара оказался завод «Продмаш». Ранен мирный житель.
- Украинские неонацисты обстреляли территорию завода «Продмаш» в Петровском районе города. В результате ранение получил мужчина, который доставлен в городскую больницу №4, - сообщил Кулемзин.
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