При тушении пожара на заводе «Топаз» в Донецке под обстрелом погибли два сотрудника МЧС ДНР

Пожарные попали под повторный артналет ВСУ. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР, прибывшие тушить пожар в район попавшего под обстрел завода «Топаз» в Донецке, попали под новый артналет ВСУ. Два сотрудника службы скончались от полученных ранений. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Там рассказали, что автоцистерна с водой остановилась на пассажирской остановке «Топаз», в районе которой горел торговый ларек.

- В 09.28 в семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВФУ. Пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с различными ранениями госпитализированы в учреждение здравоохранения, - уведомили в министерстве.

Отмечается, что от полученных травм водитель автоцистерны скончался в больнице.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром Куйбышевский район столицы попал под массированный обстрел 155-миллиметровых американских гаубиц, поставленных на вооружение ВСУ. Была обстреляна территория завода «Топаз», остановка общественного транспорта «улица Словацкая», также повреждения получили ряд близлежащих магазинов и домов. В результате обстрела по улице Куйбышева ранение получил мужчина.

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