Леонид Пасечник: Пока Запад обеспокоен так называемым «вторжением России на Украину» - армия Зеленского обстреливает Донбасс

Действия киевских военных, открывших массированный огонь по Донбассу, Глава Луганской Народной Республики считает циничными и варварскими. Фото: Леонид Пасечник - Тwitter

Действия киевских военных, открывших сегодня массированный огонь по Донбассу, Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал варварскими и циничными. Как известно, с раннего утра киевские войска производят обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик по всем направлениям. При этом ВСУ используют противотанковые ракеты, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. А при обстреле окраин Луганска они применили 122-миллиметровую артиллерию, в результате чего в селе Николаевка был поврежден газопровод и помещение маслоцеха.

- Враг не поскупился вести огонь из 120-миллиметровых минометов и артиллерии. Пока Запад обеспокоен так называемым «вторжением России на Украину» - армия Зеленского обстреливает Донбасс, - заявил Леонид Пасечник.

Напомним, ранее сообщалось, что обстрелам ВСУ в Луганской Народной Республике подверглись районы населенных пунктов Золотое-5, Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое, Лозовое, Раевка и поселок городского типа Донецкий.

Что касается последнего, то для корректировки артиллерийского огня по нему украинские военные использовали квадракоптер, который был удачно сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции Республики.

Военнослужащие ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого киевские силовики корректировали обстрел поселка Донецкий. Фото: штаб «ООС»

Позже в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что по данным разведки противник планирует при помощи беспилотников сбросить взрывные устройства вблизи города Луганск. Их хотят замаскировать под бытовые предметы.

- В районе населенного пункта Счастье отмечено перемещение мобильной группы сил специальных операций «Запад», готовящих запуск ударных БПЛА с целью сброса в пригороде Луганска взрывных устройств, замаскированных под различные предметы бытового назначения, в том числе детские игрушки, - сообщили там.

В связи с этим средства радиоэлектронной борьбы на данном направлении привели в Республике в повышенную готовность.

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