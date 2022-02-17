Родион Мирошник: Украина устала ждать «российское вторжение» и сама начала массовые провокации в Донбассе

Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил о начале масштабной провокации ВСУ. Фото: ФБ/Родион Мирошник

Официальный представитель Луганской Народной Республики на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил о масштабной провокации ВСУ. По его словам, Украина устала ждать «российского вторжения» и сама начала массовые удары по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Как отметил Мирошник, сегодняшние обстрелы стали самыми активными за последние месяцы.

- За последние несколько часов фиксируется уже более 200 прилетов, - написал он в своем телеграм-канале, добавив при этом, что в зоне поражения остаются более десяти населенных пунктов ДНР и ЛНР.

По мнению дипломата, подобные действия Украины полностью нивелируют взятые ею обязательства по прекращению огня и ставят под большой вопрос заявления стран-«гарантов» о стремлении Киева выполнять Минские соглашения.

При этом Родион Мирошник напомним, что военнослужащие республик «в джентльменство не играют».

- По всем огневым точкам противника ведется прицельный огонь. Каждая провокация пресекается. У нас есть средства для отрезвления зарвавшихся вояк, - предупредил он.

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