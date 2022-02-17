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Политика17 февраля 2022 15:23

Военнослужащие ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого украинские военные корректировали огонь по поселку Донецкий

В Республике заявили, что противник готовит серию терактов с использованием БПЛА
Ирина ДМИТРИЕВА
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ВСУ планируют использовать ударные беспилотники в атаках по пригороду Луганска. Фото: штаб «ООС»

ВСУ планируют использовать ударные беспилотники в атаках по пригороду Луганска. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащие ЛНР сбили беспилотник, с помощью которого киевские силовики корректировали обстрел поселка Донецкий. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Республики Ян Лещенко.

- Для корректировки огня артиллерии в районе населенного пункта Донецкий противник применил БПЛА типа квадракоптер, который был сбит постом воздушного наблюдения Народной милиции во взаимодействии со средствами РЭБ, - заявил он.

При этом руководитель оборонного ведомства отметил, что по данным разведки противник планирует при помощи беспилотников сбросить взрывные устройства вблизи города Луганск. Их хотят замаскировать под бытовые предметы.

- В районе населенного пункта Счастье отмечено перемещение мобильной группы сил специальных операций «Запад», готовящих запуск ударных БПЛА с целью сброса в пригороде Луганска взрывных устройств, замаскированных под различные предметы бытового назначения, в том числе детские игрушки, - сообщил Лещенко.

По его словам, в связи с этим средства радиоэлектронной борьбы на данном направлении привели в Республике в повышенную готовность.

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