При обстреле окраин Луганска украинские военные использовали 122-миллиметровую артиллерию

Киевские силовики открыли огонь со стороны подконтрольного Украине поселка Ольховое. Фото: штаб «ООС»

Подразделения украинской армии обстреляли село Николаевка под Луганском из тяжелой артиллерии. Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что украинские силовики открыли огонь со стороны подконтрольного Киеву поселка Ольховое. Оттуда были выпущены 15 снарядов калибром 122 миллиметра.

Напомним, что с самого утра киевские войска производят обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик на всех направлениях. При этом ВСУ применяют противотанковые ракеты, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

По мнению официального представителя ЛНР на переговорах в Минске Родиона Мирошника, Украина устала ждать «российского вторжения» и сама начала массовые провокации по всей линии фронта в Донбассе. Сегодняшние обстрелы по территории республик луганский дипломат назвал самыми активными за последние месяцы.

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