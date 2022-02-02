Глава ЛНР Леонид Пасечник: Украина не заинтересована в мире. Президенту Зеленскому нужны только денежные транши

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью одному из польских изданий, в котором говорится, что «никакого «особого статуса» у Донбасса не будет.

- Кулеба совсем не интересуется политикой и выступлениями своего президента. Зеленский постоянно говорит, что Минские соглашения ему хоть и не нравятся, но он готов их выполнять, - говорит Леонид Иванович. - А Кулебе не помешало бы еще раз прочитать пункты фундаментального документа, прежде чем выступать с такими заявлениями.

Леонид Пасечник отметил, что в последнее время риторика украинского правительства все чаще стала показывать желание Киева выйти из Минска. По его словам, действия Украины направлены на эскалацию конфликта - указ Зеленского об увеличении численности армии, регулярные отправки военных, инструкторов, наемников, техники и вооружения, в том числе от «западных партнеров незалежной№, только подтверждают это.

- Украина не заинтересована в мире. Президенту Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков, которых страна не в состоянии прокормить и обеспечить самостоятельно, - заявил Глава ЛНР.

Руководитель Республики подчеркнул, что Народная милиция ЛНР готова к любому сценарию развития событий.

Тем временем ситуация в Республиках Донбасса накалена. В оборонных ведомствах ДНР и ЛНР заявляют о фактах, говорящих о подготовке украинских вооруженных формирований к наступательным действиям.

Ситуация в Республиках накалена Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике на протяжении нескольких дней в различные учреждения приходят анонимные сообщения о минировании. 28 января поступила анонимная информация о взрывчатке, заложенной на территории 17 зданий во всех крупных городах страны – информация не подтвердилась. А 1 февраля в Киевском районном исполкоме в Донецке в ходе проверки сотрудники спецслужб обнаружили взрывчатку.

2 февраля сообщения о взрывчатке получили 400 школ и вузов в 16 населенных пунктах Донецкой Народной Республики. В связи с этим, по данным правоохранительных органов, из зданий было эвакуировано 75 тысяч человек.

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