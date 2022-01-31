Народная милиция ЛНР: Наступление ВСУ в Донбассе представят, как агрессию Республик и России против Украины

В атаку на позиции защитников Донбасса пойдут штурмовые группы ВСУ. Фото: МОУ

Украинские и западные спецслужбы готовят ряд информационных провокаций для обвинения ЛНР, ДНР и РФ в якобы начале войны против Украины. Об этом сегодня заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

- Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке Киевом при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием «CRUSHING SWORD» («Сокрушительный меч»). Ее целью является введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Республик Донбасса и Российской Федерации в агрессии против Украины, - сказал Лещенко.

Он отметил, что также перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и защитников ДНР и ЛНР.

- На первом этапе информационной кампании с началом агрессии со стороны ВСУ запланирован выпуск в телевизионный эфир заранее подготовленных постановочных видеосюжетов о якобы начале военных действий против Украины со стороны Народных Республик и Российской Федерации, - проинформировал начальник УНМ.

Далее украинские пропагандисты предполагают демонстрировать успехи украинской армии в якобы успешном отражении мнимой агрессии Народных Республик, а также проведении наступления на Донбасс. Гибель же мирных жителей ДНР и ЛНР украинские пропагандисты представят как уничтожение террористов.

- По замыслу, международная общественность и население Украины должны будут убедиться в правомерности действий ВСУ, якобы освобождающих Донбасс от террористов, - сказал Лещенко.

Для этой цели снимут постановочные телесюжеты, в которых «жители Донбасса» сами попросят освободить их от «российских террористов».

Тем временем, по данным разведки Республик Донбасса, ВСУ продолжают стягивать к линии фронта боевую технику, заправлять ее горючим и пополнять боекомплект. Организовывают полевые склады ракетно-артиллерийского вооружения с выкладкой боеприпасов на грунт – с расчетом на хранение там в течение нескольких суток. Экстренно освобождают госпитали, выгоняя всех долечиваться непосредственно в подразделениях. Передвижения техники и снабженцев – только ночью и по проселочным дорогам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинским военным надо следить за своими командирами, которые реально собираются бросить подчиненных в атаку и сбежать

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», как ВСУ с помощью иностранных инструкторов готовятся к наступлению в Донбассе (подробнее)