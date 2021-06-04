В ДНР и ЛНР отреагировали на указ Зеленского об «активизации процесса мирного урегулирования в Донбассе»

Зеленский ввел в действие решение СНБО. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях». Этим решением Кабинету министров поручается в двухмесячный срок подготовить законопроекты о внедрении на территории Донбасса некоего правосудия переходного периода и внести их на рассмотрение Верховной Рады.

Позитивных ожиданий нет

Руководители внешнеполитических ведомств Донецкой и Луганской Народных Республик Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сделали заявления.

- При более детальном рассмотрении, становится совершенно очевидно, что ни о какой активизации мирного урегулирования в этой инициативе украинского президента речи не идет, - говорит Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. - Пока неизвестно конкретное содержание разрабатываемых актов, но на основании тех проектов, которые были опубликованы в феврале этого года, никаких позитивных ожиданий у нас нет.

Наталья Никонорова. Фото: ДАН

Наталья Никонорова отметила, что прежде всего, в Минских договоренностях «в принципе нет ни одного упоминания о «переходном правосудии».

- Во-вторых, опубликованный в ряде СМИ законопроект «О государственной политике переходного периода» напрямую противоречит Комплексу мер и содержит откровенно провокационные формулировки, а также идущие вразрез с сутью мирного плана попытки исключить представителей Республик из переговорного процесса, - сказала она.

Кроме того, по словам министра иностранных дел Донецкой Народной Республики, проект содержит нормы, направленные на ограничение законных прав и свобод граждан.

- Даже если малая толика из вышеуказанных пунктов перейдет в финальную редакцию законопроекта о переходном правосудии, этого будет достаточно, чтобы однозначно заявить: данным актом Украина напрямую нарушает не только Комплекс мер, но и основополагающие документы международного права, - подчеркнула Наталья Никонорова.

Вместо особого статуса - пробандеровские идеалы

Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что подписанный Зеленским указ, явно направлен на целенаправленное усугубление конфликта.

- Судя по таким намерениям, украинская власть явно не заинтересована в урегулировании конфликта и открыто идёт на дельнейшую его эскалацию, - сказал он.

Владислав Дейнего. Фото: ЛИЦ

Министр отметил, что «вместо предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса, закреплённого в конституции, вместо запрета преследования и наказания, вместо полного восстановления социально-экономических связей и права на трансграничное сотрудничество с Россией украинская власть для Донбасса предусматривает люстрацию и ущемление в гражданских правах, продолжение экономической блокады и ограничение свободы передвижения».

- Донбассу уготованы навязанные пробандеровские идеалы, военные администрации вместо местного самоуправления и принудительно насаждаемый украинский язык вместо родного русского, - подчеркнул Владислав Дейнего.

Украинская армия продолжает провокации

Пока в Киеве делают заявления о мирном урегулировании, украинские вооруженные формирования продолжают вести огонь по Республикам Донбасса. Например, 31 мая, в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получила школа и детский сад в ЛНР.

- В Золотовской средней школе №4 имени Романа Салькова по улице Войкова, 3а - зафиксировано повреждение остекления двух окон, в Золотовском дошкольном учебном учреждении комбинированного типа, ясли-сад «Березка» по улице Лизы Чайкиной, 23 – повреждение остекления одного окна, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под украинским обстрелом оказалась школа в Золотом-5. Фото: ЛНР в СЦКК

По данным на 4 июня, на протяжении двух суток в Донецкой Народной Республике не зафиксировали ни одного обстрела со стороны киевских силовиков. Однако в экстренном заявлении Народной милиции ДНР говорится, что украинское командование готовит информационные провокации в преддверии заседания Контактной группы.

Тем временем сообщается, что в связи с некомплектом личного состава в рядах ВСУ в Донбасс прибыла группировка украинских неонацистов.

Кроме этого, стало известно, что на тренировочном лагере «Урзуф» под Мариуполем украинских снайперов, минеров и диверсантов будут готовить британские и скандинавские инструкторы.

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