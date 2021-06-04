В Донбасс прибыли вооруженные неонацисты

Радикалы прибыли в Донбасс. Фото: Штаб ООС

Украинское военное командование направило в Донбасс неонацистов для выполнения задач на передовой. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что по информации оборонного ведомства ДНР, Киев привлен радикалов в связи с нехваткой личного состава.

В 16-й мотопехотный батальон 58-й бригады прибыло порядка 30 членов неонацистской организации «Правый сектор»* из Сумской области, - рассказывает Басурин. - Радикалы находятся в поселке Невельское к северо-западу от Донецка и ожидают распределения по позициям

По словам Эдуарда Александровича, присутствие националистов украинской стороной не афишируется.

- Так как на официальном уровне руководство Украины и ВСУ несколько лет назад заверило международных наблюдателей об их выводе из зоны «ООС», - сказал замначальника УНМ ДНР.

*запрещенная в РФ и ДНР организация.

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