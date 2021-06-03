Переговоры по Донбассу заблокированы из-за Украины

Заместитель главы администрации Президента РФ Дмитрий Козак. ФОТО: ДАН

Последние события в Белоруссии, связанные с задержанием блогера и активиста Протасевича, вновь вынесли на повестку дня разговоры о конце Минска как переговорной площадки между ЛДНР и Украиной. Представитель Украины на переговорах Трехстооней контактной группы Леонид Кравчук прямо говорит – мы не приедем, даже если нас позовут.

В свою очередь, заместитель главы администрации Президента РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия-24» озвучил позицию РФ.

- Киев не устраивает, что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. Это основная проблема, которую пытаемся решить и в Контактной группе... Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике, — заявил Козак.

По его словам, обострение напряженности, которое произошло в январе-марте этого года было целенаправленно инициировано Киевом в соответствии с интересами украинской власти.

- Это абсолютная правда, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Официальный Киев и при Порошенко, и при Зеленком просто тянет время вместо переговоров, в надежде, что ситуация разрешится сама собой. Думаю, эти надежды напрасны: руководители Франции и Германии настаивают на продолжении переговоров. Другой вопрос – где их проводить, с учетом того, что Лукашенко стал нерукопожатным для Запада и марионеточного режима в Киеве.

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