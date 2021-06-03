В Луганске появились билборды с фото Протасевича и надписью «Убийца»

Изображения белорусского блогера, обвиняемого в экстремизме и обстрелах Донбасса, развесили сразу на нескольких улицах города. Фото: ГУП ЛНР «Госреклама»

В Луганске появились билборды с фото задержанного в Белоруссии Романа Протасевича, которого обвиняют в экстремизме и обстрелах мирных жителей Донбасса. Кто выступил заказчиком на их размещение, рассказал директор государственного предприятия Луганской Народной Республики «Госреклама» Дмитрий Будыкин.

- Патриотически настроенные частные лица заказали, - пояснил он.

Билборды появились сразу на нескольких улицах города в знаковых местах - на улице 50-летия обороны Луганска, что ведет к Республиканской клинической больнице, где спасают пострадавших от обстрелов и подорвавшихся на украинских боеприпасах жителей, а также на республиканских трассах, таких как Луганск-Краснодон-Свердловск.

На билбордах рядом с фото Протасевича размещена надпись «Убийца», а на заднем фоне видны изображения погибших и пострадавших от его рук людей. Позже стало известно, что предложение расклеить такие билборды поступило от вдовы погибшего во время авианалета ВСУ на центр Луганска в 2014 году Александра Гизая. Об этом она рассказала на траурном митинге, посвященном тому трагическому дню.

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