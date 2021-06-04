Подготовкой украинских снайперов, минеров и диверсантов в Донбассе займутся иностранные инструкторы

Иностранные инструкторы займутся подготовкой украинских военных под Мариуполем. Фото: Штаб ООС

Британские и скандинавские специалисты займутся в Донбассе подготовкой украинских снайперов, минеров и диверсантов. О задействовании Киевом иностранных инструкторов сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Отмечено прибытие 60 английских и датских инструкторов, которые в рамках тренировочной миссии «Орбитал» в период с 31 мая по 15 июля планируют подготовить до 500 украинских военных, - сообщил Басурин.

По словам замначальника оборонного ведомства ДНР, занятия по подготовке будут проходить на полигоне «Урзуф» недалеко от Мариуполя.

- К занятиям привлечены военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, - сказал Эдуард Басурин.

Напомним, что в Донбасс для выполнения боевых задач прибыла группировка украинских неонацистов.

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