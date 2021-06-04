НМ ЛНР: Задержанный в Минске Протасевич был снайпером в украинском нацбате и стрелял по мирным жителям Донбасса

Протасевич воевал в украинском нацбате. Фото: Из материалов дела на Протасевича

Продолжают всплывать подробности деятельности в Донбассе, задержанного в Минске гражданина Беларуси Романа Протасевича. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что он был снайпером в украинском националистическом батальоне «Азов»*.

- Протасевич утверждает, что ничего плохого он не делал и всего лишь был журналистом на передовых рубежах украинской армии. По данным наших источников из оперативно-тактической группировки ВСУ «Север», он являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь, - рассказал офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Кроме того, через Романа Протасевича проходил транзит людей, которые желали заработать и «повоевать» в Донбассе на стороне вооруженных формирований Украины. Трансфер из Минска в зону проведения так называемой операции объединенных сил обходился в пять тысяч долларов.

- В стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов, - сообщил представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска 23 мая. Он был внесен в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск. Его обвиняют в экстремизме.

Позже выяснилось, что гражданин Беларуси участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона. В связи с этим Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича и предложила помощь белорусским коллегам в расследовании преступных действий задержанного в Минске основателя экстремистского телеграм-канала Nexta.

3 июня в столице Луганской Народной Республики появились билборды с фото Протасевича и надписью «Убийца». https://www.kp.ru/online/news/4315668/

*запрещенная в РФ организация.

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