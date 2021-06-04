В ЛНР могут признать СБУ и главное управление разведки Минобороны Украины – террористическими организациями

МГБ ЛНР передало в Генпрокуратуру материалы, доказывающие причастность СБУ и ГУР МО Украины к геноциду, диверсионной деятельности и преступлениям против мира и безопасности человечества на территории Республики. Фото: СБУ

Службу безопасности и главное управление разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины могут признать в Луганской Народной Республике террористическими организациями.

На данный момент Генеральный прокурор ЛНР решает вопрос о подготовке искового заявления в Верховный Суд Республики. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

Она отметила, что министерство государственной безопасности ЛНР направило в Генпрокуратуру материалы, доказывающие причастность СБУ и ГУР МО Украины к геноциду, диверсионной деятельности и преступлениям против мира и безопасности человечества на территории Луганской Народной Республики.

- В настоящий момент генеральным прокурором ЛНР решается вопрос о подготовке и направлении искового заявления в Верховный Суд ЛНР о признании Службы безопасности Украины и главного управления разведки министерства обороны Украины террористическими организациями, - резюмировала Семенова.

Тем временем министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики опубликовало имена трех сотрудников Службы безопасности Украины, причастных к вербовке военнослужащих и гражданских лиц ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР развесили билборды с фото Протасевича и надписью «Убийца»

Инициатива их размещения принадлежит вдове местного жителя Александра Гизая, погибшего при авианалете ВСУ на центр Луганска в 2014 году (подробнее)