В МГБ ЛНР назвали имена сотрудников СБУ, занимающихся вербовкой жителей Республики

В министерстве государственного безопасности Республики назвали имена вербовщиков из СБУ. Фото: Штаб ООС

Сотрудники министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики установили сотрудников Службы безопасности Украины, которые занимались вербовкой военнослужащих и гражданских лиц Республики. Об этом сообщили в МГБ ЛНР.

- За полгода выявлены факты вербовки сотрудниками СБУ гражданских лиц, которые находятся на временно подконтрольной Украине территории, впоследствии поступивших на военную службу в ряды Народной милиции Республики, - рассказали в мингосбезопасности.

Сообщается и о фактах вербовки пленных военнослужащих.

- Сотрудники украинской спецслужбы угрожали жизни и здоровью военнослужащих и их близких родственников. Также для привлечения к конфиденциальному сотрудничеству применялась программа «Тебя ждут дома». Чтобы предотвратить государственную измену и шпионаж военнослужащим Народной милиции республики объявлено 18 официальных предупреждений.

В министерстве государственного безопасности Республики назвали имена вербовщиков из СБУ.

Это - прикомандированный к Марковскому МРО третьего управления СБУ в Донецкой и Луганской областях сотрудник СБУ во Львовской области Святослав Конопад, сотрудники третьего управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, оперуполномоченный отдела контрразведки Станислав Синицкий и оперуполномоченный Старобельского МРО Максим Сахно.

- Для решения вопроса об привлечении вербовщиков к уголовной ответственности ведётся следствие, - сказали в МГБ Республики.

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