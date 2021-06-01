Известный командир ополчения Виталий Киселев: Контрразведку СБУ в Донбассе возглавил «Олежка-Грызун», который пытал мирных жителей

Сотрудники СБУ до сих пор «охотятся» на организаторов референдума о независимости Донбасса. Фото: СБУ

36-летний уроженец Винницы Олег Лежавский недавно возглавил главный отдел контрразведки третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Подчиненные и бандиты из других СБУшных структур прозвали Лежавского «Олежка-Грызун». Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- «Олежка-Грызун» «прославился» пытками мирных жителей. Жаден, вспыльчив и конфликтен. Алкоголик. На протяжении 2015-17 годов принимал участие в «охоте» на организаторов и участников референдума о самоопределении Луганской Народной Республики. Во время задержания и допросов избивал граждан, применял к ним пытки. Мерзавец и кандидат на индивидуальную камеру в Славяносербской исправительной колонии, - подчеркивает Виталий Киселев.

Он отмечает, что повышения по службе «Грызун» добился не результатами работы, а с помощью кума – бывшего первого замначальника этого самого третьего управления Андрея Скритутского. Он сейчас занимает кресло замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

- Этот персонаж «Грызуна» и тянет. Так было в 2017 году, когда Лежавский погорел на коррупции. Его не выгнали, а всего лишь перевели в один из межрайонных отделов. Спустя некоторое время кум добился восстановления Лежавского в должности. А теперь вот – и повышения, - говорит известный командир ополчения.

Впрочем, он уверен «Грызуну» и ему подобным рано или поздно придется ответить за свои злодеяния в Донбассе.

Протасевич не скрывал своего участия в боевых действиях на территории Донбасса. Фото: Из материалов дела на Протасевича

Кстати, такая «перспектива» маячит у задержанного на прошлой неделе в Белоруссии Романа Протасевича. В отношении него Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по подозрению в экстремистской деятельности. По данным Генпрокуратуры, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года Протасевич находился в должности заместителя командира связи 2-й ударно-штурмовой роты батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация). Принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса, которые повлекли гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры.

- У наших следственных органов есть обоснованные подозрения в причастности данного гражданина Белоруссии к совершению военных преступлений, - говорит Виталий Киселев. – Поэтому Генпрокуратура обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием Романа Протасевича на территории Республики.

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