В ЛНР развесили билборды с фото Протасевича и надписью «Убийца»

Изображения блогера, обвиняемого в экстремизме и обстрелах Донбасса, развесили сразу на нескольких улицах города. Фото: ГУП ЛНР «Госреклама»

В Луганске появились билборды с изображением задержанного в Белоруссии Романа Протасевича, которого обвиняют в обстрелах мирных жителей Донбасса в составе украинского карательного батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация). Кто выступил заказчиком на их размещение, рассказал директор государственного предприятия Луганской Народной Республики «Госреклама» Дмитрий Будыкин.

- Патриотически настроенные частные лица заказали, - пояснил он.

Билборды появились сразу на нескольких улицах города в знаковых местах - на улице 50-летия обороны Луганска, которая ведет к Республиканской клинической больнице, где спасают пострадавших от обстрелов и подорвавшихся на украинских боеприпасах жителей, а также на республиканских трассах, таких как Луганск-Краснодон-Свердловск.

На билбордах рядом с фото Протасевича размещена надпись «Убийца», а на заднем фоне видны изображения погибших и пострадавших от его рук людей.

В Донбассе установили причастность Протасевича к обстрелу мирных людей. Фото: из материалов уголовного дела

Позже стало известно, что предложение расклеить такие фото поступило от вдовы жителя Луганска Александра Гизая, погибшего во время авианалета ВСУ на центр города в 2014 году. Об этом она рассказала на траурном митинге, посвященном тому трагическому дню.

- Это моя идея и мое желание обратить внимание всех на преступления, которые совершили на нашей территории. Хочу сказать, что мой муж, который погиб при авианалете 2 июня, - коренной белорус. И мы будем просить, чтобы Протасевича экстрадировали на нашу территорию, чтобы суд состоялся здесь, в Донбассе, где он совершал преступления, - сказала Светлана Гизай.

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